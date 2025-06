Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebinnen - Tatzeit: 26.03.2024 in Bous

Bous (ots)

Am 26.03.2024, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte Täterinnen in das Ladengeschäft NKD in Bous. Hier sprach die Täterin 1 die Geschädigte an, lenkte diese ab, während die Täterin 2 die Geldbörse aus der mitgeführten Umhängetasche der Geschädigten entwendete. Das Fehlen der Wertgegenstände fiel der Geschädigten erst im Nachgang auf dem Nachhauseweg auf.

Die Täterinnen wurden bei Tatausführung durch die Videoüberwachungsanlage des Ladengeschäftes videografiert. Die daraus resultierenden Lichtbilder sind zur Veröffentlichung freigegeben.

Täterbeschreibung:

Täterin 1: - Ca. 29 Jahre, schlanke Statur - Rötlich-braun gefärbte, glatte Haare, zum Pferdeschwanz gebunden - Olivgrüner Parka - Turnbeutel in der Farbe blau-weiß mit kleinen abgebildeten Ankersymbolen - Hellblaue Jeans

Täterin 2:

- ca. 29 Jahre, schlanke Statur - Mittels Lockenstab gelockte, lange dunkelbraune Haare - Schwarz, weißer Schal - Beiger Trenchcoat - Schwarze Leggings - Weiße Sneaker

Sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt oder zur Identität der abgebildeten Personen bitte an das Polizeirevier Bous unter der Telefonnummer 06831 / 9010

Für weitere Hinweise kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion Saarland genutzt werden: www.onlinewache.saarland.de

