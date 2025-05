Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Einem Fahrschulauto aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall während der Prüfungsfahrt kam es am Mittwoch bei Ertingen.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Iveco-Laster auf der Verbindungsstraße K7537 vom Kreisverkehr in Richtung B311 unterwegs. Vor ihm fuhr ein 18-Jähriger. Der hatte sich während seiner Fahrprüfung der B311 genähert und deshalb die Geschwindigkeit verringert. Das bemerkte der 34-Jährige wohl zu spät und fuhr in das Heck des Peugeot. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an dem Fahrschulauto schätzt die Polizei auf rund 500 Euro, den am Lkw auf ca. 200 Euro.

