Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw

Saarlouis (ots)

Am Montag, 16.06.2025, kam es um 16:40 Uhr, im Bereich der Einmündung Schillerstraße/Wallerfanger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Traktor, mit einem vor dem Fahrzeug befestigten Mähwerk, befuhr die Schillerstraße und wollte nach links in die Wallerfanger Straße abbiegen. Ein Pkw befuhr zeitgleich die Wallerfanger Straße von der Innenstadt Saarlouis kommend und wollte an der Einmündung nach links in die Schillerstraße abbiegen. Während der Pkw in die Schillerstraße einfuhr, fuhr auch der Traktor an. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Mähwerk des Traktors und der linken Seite des Pkw.

Der Traktorfahrer entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Wallerfangen von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte bisher durch die Polizei nicht angetroffen werden.

Bei dem Traktor handelt es sich um ein grün/rotes Fahrzeug mit einem Mähwerk. Die Beschreibung des Fahrers lautet: männlich, ca. 50 - 60 Jahre alt, kurze Haare.

Fahndungen bei angrenzenden Bauernhöfen verliefen bisher erfolglos. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

