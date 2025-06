POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 83-jährigen Frau

Saarlouis (ots) - Die 68-Jährige sprach am 11.06.2025, gegen 19 Uhr, im Stadtgebiet von Saarlouis, Passanten an. Diese alarmierten den Rettungsdienst und die 69-Jährige konnte in der Folge wohlbehalten zurück ins Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung. ...

