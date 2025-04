Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 66-Jähriger nach Explosion schwer verletzt

Lingen (ots)

Am heutigen Dienstag, 15. April 2025, kam es gegen 13:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion in einem Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück im Vogelbeerenweg in Lingen. In der Folge geriet der Schuppen in Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 66-jährige Bewohner zuvor Arbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt. Nach Beendigung der Arbeiten stellte er das Gerät zurück in den Schuppen. Wenig später kam es zur Explosion.

Der Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion dauern an. Derzeit wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

