Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung

Weisenbach (ots)

Heute gegen 10:55 Uhr ereignete sich in einer Stadtbahn von Freudenstadt nach Rastatt eine Körperverletzung und Bedrohung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger beim Halt des Zuges in Weisenbach grundlos zwei weibliche Reisende angespuckt haben. Als diese ihn darauf ansprachen soll er beiden durch Vorzeigen eines Messers mit eingeklappter Klinge gedroht haben. Danach schloss er sich in der Zugtoillette ein. Unverzüglich fuhren mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei den Haltepunkt der Murgtalbahn in Weisenbach an. Beamten der Landespolizei gelang es den bereits polizeibekannten Mann zum Öffnen der Tür zu bewegen und diesen festzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Reisenden mehr im Abteil und die Triebfahrzeugführerin hatte die Türen verschlossen. Bei einer Durchsuchung wurde in der Unterhose des 34-Jährigen versteckt ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann befindet sich aktuell im Gewahrsam der Bundespolizei. Gegen 12:30 konnte die Stadtbahn die Fahrt in Richtung Rastatt fortsetzen.

