POL-SI: Falsche Spendensammler in Freudenberg unterwegs - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Niederdielfen) (ots) - Am Dienstagmorgen (04.03.2025) sind auf der Siegener Straße in Niederdielfen zwei Radfahrer frontal zusammengestoßen. Ein 58-Jähriger war gegen 5 Uhr in Richtung Kaan-Marienborn unterwegs und wollte nach links in die Klärwerkstraße abbiegen. Auf der Klärwerkstraße befand sich zu dieser Zeit ein 61-Jähriger, der in ...

