POL-SI: Zwei Radfahrer kollidieren frontal - 61-Jähriger schwer verletzt - #polsiwi

Wilnsdorf (ots) - Am 15. Januar 2024 haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hundsberg" in Wilnsdorf einzubrechen. Die Einbrecher schlugen gewaltsam mehrere Fensterscheiben ein und wollten eine Tür aufhebeln. Dies gelang Ihnen nicht. Bei ihrer Tat wurden die Männer durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Der ...

