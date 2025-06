POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 53-jähriger Vermisster

Saarlouis-Fraulautern (ots) - Seit dem 20.06.2025 gegen 07:30 Uhr wird eine 53-Jährige aus Saarlouis vermisst. Zu dieser Zeit wurde sie letztmalig an ihrer Wohnanschrift in Fraulautern gesehen. Hiernach verließ sie die Örtlichkeit und seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Die Polizei fahndet nun nach der Frau, da konkrete Anhaltspunkte für eine akute Eigengefährdung vorliegen. Die Vermisste könnte sich in der Nähe ...

mehr