Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 53-jährigen Vermissten

Bild-Infos

Download

Saarlouis-Fraulautern (ots)

Seit dem 20.06.2025 gegen 07:30 Uhr wird die 53-jährige Michaela Becker aus Saarlouis vermisst. Zu dieser Zeit wurde sie letztmalig an ihrer Wohnanschrift in Fraulautern gesehen. Hiernach verließ sie die Örtlichkeit und seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Die Polizei fahndet nun nach Frau Becker, da konkrete Anhaltspunkte für eine akute Eigengefährdung vorliegen. Die Vermisste könnte sich in der Nähe des Gewerbegebiets "Ostring" in Fraulautern, auf den dortigen Waldwegen aufhalten. Bislang verliefen dortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei jedoch negativ. Frau Becker ist 53 Jahre alt, hat eine normale Statur, ist 167 cm groß und hat dunkle, mittellange Haare sowie braune Augen. Erkenntnisse zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen derzeit nicht vor.

Hinweise zur vermissten Person und ihrem möglichen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter Tel.: 06831/9010 oder per Mail unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell