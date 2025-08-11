Polizei Köln

POL-K: 250811-3-BAB/K Kleinwagen überschlägt sich auf der A4 - Beteiligter BMW flüchtet nach mutmaßlicher Kollision

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (9. August) auf der Bundesautobahn 4 bei Elsdorf hat sich ein Kleinwagen mehrfach überschlagen. Während der Fahrer (52) eines Peugeot schwer verletzt am Unfallort zurückblieb, soll ein dunklen BMW von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 52-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Aachen unterwegs, als ihn der bislang unbekannte BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Elsdorf zunächst überholte. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel soll er den Kleinwagen touchiert haben.

Der Peugeot geriet ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Nach Zeugenaussagen hielt der BMW zunächst hinter der Unfallstelle kurz an, setzte seine Fahrt jedoch kurz darauf fort.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und/oder dem BMW geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (bg/al)

