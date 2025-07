Polizei Münster

POL-MS: Schüsse in Mehrfamilienhaus in Gremmendorf - Polizei ermittelt

Münster (ots)

In der Nacht zu Freitag (25.07.) haben bislang Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus am Norfolkweg in Gremmendorf mehrere Schüsse abgegeben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich der oder die Täter zwischen 03.45 Uhr und 03.50 Uhr über einen Kellereingang gewaltsam Zutritt ins Objekt verschafft. Der oder die Unbekannten schossen mehrere Male auf eine Wohnungstür.

In der Wohnung befanden sich zum Tatzeitpunkt keine Personen. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell