Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger nach Alleinunfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Ein junger Leichtkraftradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Alleinunfall auf der L351 im Bereich Eltge leicht verletzt. Der 16-Jährige hatte kurz nach 16 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell