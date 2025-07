Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fünf Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Olpe (ots)

Am Mittwoch (02.Juli) kam es kurz nach 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 im Bereich Eichhagen. Ein 23-jähriger Autofahrer war auf den vorausfahrenden PKW eines 44-Jährigen aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. In den beiden Fahrzeugen befanden sich insgesamt sieben Insassen, von denen fünf leicht verletzt wurden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr reinigte die Straße von ausgelaufenen Flüssigkeiten. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

