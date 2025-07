Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeug aus Abschleppwagen gestohlen

Finnentrop (ots)

Am späten Dienstagabend (01.Juli) wurde in Heggen ein unbekannter Mann gegen 23:20 Uhr von Zeugen bei einem Diebstahl beobachtet. Der Täter war mit einer Taschenlampe auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens umhergeschlichen. Als er angesprochen wurde, sprang der Mann auf der Beifahrerseite in einen grünen VW Caddy (Kastenwagen). Das Fahrzeug fuhr anschließend ohne Licht und mit quietschenden Reifen in Richtung Ennest. Nach Zeugenangaben soll der Täter etwa 1,65-1,70cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, war kräftig gebaut und trug schwarze Kleidung. Ein zweiter Täter schien als Fahrer im Auto gewartet zu haben. Dieser konnte jedoch nicht beschrieben werden. Eine Fahndung verlief negativ. Im Nachhinein wurde auf dem Gelände festgestellt, dass von einem Abschleppwagen ein Werkzeugkasten fehlte. Die Beute hat einen Wert im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

