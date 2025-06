Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landstraße (L) 311 bei Uetze: 69-ähriger Motorradfahrer schwer verletzt - 71-jährige Pkw-Beifahrerin erleidet leichte Verletzungen

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 14.06.2025, hat sich auf der L 311 in Uetze ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 69-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde, nachdem dessen Motorrad mit dem PKW eines 77-Jährigen kollidierte. Die 71-jährige Mitfahrerin in dem PKW wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 69-jährige Uetzer gegen 08:50 Uhr die L 311 in Richtung Burgdorf. Als ein 77-Jährige Uetzer mit seinem Opel Meriva von einem Feldweg auf die L 311 einbiegen wollte kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die 71-jährige Mitfahrerin des Opel wurde leicht verletzt. Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten an der Unfallstelle. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Mitfahrerin des PKW konnte vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf ca. 8500 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Der genaue Unfallhergang, sowie die Unfallursache sind Gegenstand der Ermittlungen. /fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell