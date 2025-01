Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250122-1: Paketstation aufgebrochen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwoch (22. Januar) eine Paketstation in Pulheim-Brauweiler aufgebrochen haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 6.30 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Unbekannte sollen mehrere Schließfächer einer Paketstation, die sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Erfurter Straße befindet, aufgebrochen haben. Polizisten stellten mehrere geöffnete Schließfächer sowie Aufbruchspuren fest. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Ob die Täter Pakete entwendeten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

