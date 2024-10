Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser am Wochenende - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Halstenbek, Quickborn, Wedel (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Halstenbek, Quickborn und Wedel zu Einbrüchen in Wohnräumen gekommen, bei denen Unbekannte Bargeld und Schmuck entwendeten.

In Wedel kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (18./19.10.2024) jeweils in der Flerrentwiete und in der Robert-Koch-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Unbekannten gewaltsam ins Objekt eindrangen und die Räumlichkeiten durchsuchten. Aus dem Wohnhaus in der Flerrentwiete wurden ungefähr 300,00 Euro Bargeld entwendet, bei der anderen Tat sind bisher keine entwendeten Gegenstände bekannt.

Auch in Quickborn verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Grandweg. Der Tatzeitraum liegt hier von Freitagmorgen 09:00 Uhr bis Samstagmorgen 09:00 Uhr. In diesem Fall gibt es bisher keine Erkenntnisse über entwendete Gegenstände.

Abschließend wurde am Sonntagabend (20.10.2024) in der Gärtnerstraße in Halstenbek ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus polizeilich bekannt. Nachbarn stellten gegen 21:30 Uhr die offenstehende Haustür und damit die Tat fest. Ein Tatzeitraum konnte nicht näher benannt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften eine Halskette aus Gold, eine hochwertige Armbanduhr und weitere Schmuckstücke in einem geschätzten Gesamtwert von über 10.000 Euro entwendet worden sein.

Die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- bittet zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell