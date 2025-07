Polizei Münster

POL-MS: Mehrere betrügerische Schockanrufe - Geld von drei Senioren erbeutet

Münster (ots)

In den letzten Tagen wurden der Polizei Münster vermehrt Telefonanrufe gemeldet, bei denen Trickbetrüger versuchten, vor allem ältere Menschen um Geld zu bringen.

So erhielt ein 77-jähirger Mann am Montag (21.07.) eine E-Mail von einer angeblichen Krypto-Firma. In ihrer E-Mail behauptete die Firma, dass einige Organisationen, bei denen der Münsteraner Kunde war, in illegale Aktivitäten verwickelt seien. Der Hiltruper wurde um eine hohe fünfstellige Summe betrogen.

Am Dienstagmittag (22.07.) erhielt eine 91-Jährige einen Schockanruf. Angeblich habe deren Enkelsohn einen tödlichen Unfall verursacht. Die Betrüger gaukelten vor, dass ihr Enkel ohne eine von ihr gezahlte Kaution ins Gefängnis müsste. Auch sie wurde um eine fünfstellige Summe betrogen.

Ein weiterer Vorfall mit der gleichen Masche ereignete sich am Mittwochnachmittag (23.07.). Hier wurde eine 78-jährige Frau um eine niedrige fünfstellige Summe betrogen.

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern und rät: Wenn ein unbekannter Anruf eingeht und Forderungen gestellt werden, legen Sie am besten direkt auf, ohne Daten preiszugeben. Informieren sie sofort vertrauenswürdige Personen sowie die Polizei über den Vorfall. Melden Sie sich bei unbekannten Nummern nicht mit Ihrem Namen am Telefon und nennen sie keine Namen von Verwandten.

Betrüger nutzen jede Gelegenheit zu täuschen. Seien Sie wachsam und informieren Sie sich über die verschiedenen Betrugsmaschen. Teilen Sie diese Informationen mit Freunden und Familie, um gemeinsam sicherer zu sein. Geben Sie keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen oder Bankdaten. Im Zweifelsfall informieren Sie immer die Polizei!

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell