POL-MS: Unfall auf der A30 - drei Personen verletzt

Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (23.07., 10:00 Uhr) ist es am Kreuztor in Fahrtrichtung Nordstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen, bei dem sich eine 72-Jährige schwer verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg, als der 27-jährige Mann versuchte, die 72-Jährige von rechts zu überholen. Als sie auf einer Höhe waren, wollte die 72-jährige Münsteranerin ...

