Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei zieht positive Bilanz zur Rheydter Frühkirmes

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 12. Mai, ist die viertägige Frühkirmes in Rheydt zu Ende gegangen. Die Polizei war das gesamte Wochenende mit zahlreichen Einsatzkräften bei der gut besuchten Veranstaltung präsent und zieht eine positive Bilanz.

Wie bei der Spätkirmes im vergangenen September setzte die Polizei bei ihrem Einsatzkonzept wieder auf eine mobile Videobeobachtung, anlassbezogene Personenkontrollen, gemeinsame Streifen mit dem Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst (KOS) der Stadt und war überdies mit der mobilen Wache vor Ort, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Abgesehen von einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Eröffnungstag verzeichnete die Polizei keine nennenswerten Vorkommnissen und nur vereinzelte Straftaten. Am Freitagabend war es gegen 22:15 Uhr zu einer Schlägerei an der Limitenstraße gekommen, die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei schnell unter Kontrolle brachten. Dabei nahmen sie drei alkoholisierte Personen (15, 22 und 27 Jahre) in Gewahrsam, gegen die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird.

Die Beamten nahmen am Kirmeswochenende und am Montag insgesamt sieben Straf- und zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen auf. Die Bekämpfung der Messerkriminalität stand auch in diesem Jahr wieder im Fokus der Polizei: Anders als im Vorjahr wurden erfreulicherweise bei insgesamt 338 kontrollierten Personen keine Messer aufgefunden. Sichergestellt wurden hingegen ein Schlagring und ein verbotenes Reizstoffsprühgerät (Pfefferspray). Zwei Personen erhielten Platzverweise. (et)

