Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene Autofahrerin fährt in einem Parkhaus herum (11.10.2024)

Konstanz (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin ist am frühen Freitagmorgen in einem Parkhaus in der Bodanstraße herumgefahren. Die 33-jährige Fahrerin eines Tesla fuhr gegen 2.45 Uhr im Parkhaus herum. Da sie ihre Parkkarte verloren hatte, wandte sie sich an dortige Mitarbeiter. Diese rochen deutlichen Alkohol bei der Frau und verständigten die Polizei. Die Überprüfung der 33-Jährigen bestätigte den Verdacht der Zeugen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Die Tesla-fahrerin musste ihren Wagen stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten. Ihren Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. Sie wird sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell