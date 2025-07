POL-MS: Einbruch in Pizzeria an der Scharnhorststraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am frühen Dienstagabend (22.07., 18:28 Uhr) soll ein 19-Jähriger an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße einer Frau ihr Portmonee aus der Handtasche entwendet haben. Die 28-Jährige bemerkte, dass der 19-Jährige ihr Portemonnaie aus der Tasche entwendet hat und riss dies wieder an sich. Sie hielt den Täter am Handgelenk fest und rief nach ...

