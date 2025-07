Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Taschendiebstahl in der Bahnhofstraße - Polizei warnt

Münster (ots)

Am frühen Dienstagabend (22.07., 18:28 Uhr) soll ein 19-Jähriger an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße einer Frau ihr Portmonee aus der Handtasche entwendet haben. Die 28-Jährige bemerkte, dass der 19-Jährige ihr Portemonnaie aus der Tasche entwendet hat und riss dies wieder an sich. Sie hielt den Täter am Handgelenk fest und rief nach Hilfe, woraufhin der 19-Jährige sie schubste, um sich zu befreien. Er floh zu Fuß über die Windhorststraße in Richtung Innenstadt. Die bestohlene Frau sowie zwei aufmerksame Zeugen liefen dem Täter hinterher und konnten ihn schließlich festhalten, bis die Polizei eintraf. Den 19-Jährige mit algerischer Staatsbürgerschaft erwartet ein Strafverfahren. Achten Sie immer auf Ihr Umfeld und mögliche Auffälligkeiten. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches beobachten oder sich unwohl fühlen, rufen Sie nach Hilfe oder kontaktieren Sie die Polizei.

