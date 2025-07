Polizei Münster

POL-MS: Nach Kokain-Verkäufen im Bahnhofsbereich - 25-jähriger Dealer in Haft

Münster (ots)

Am Montag (21.07.) haben Polizeibeamte im Bereich des Bahnhofs einen mutmaßlichen Dealer nach mehreren Kokain-Verkäufen festgenommen.

Der polizeibekannte 25-Jährige steht im Verdacht, mehrfach im Bereich des Bahnhofs mit größeren Mengen an Kokain gedealt zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizisten konnte der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit am Montag festgenommen werden. Zu dieser Zeit verkaufte er gerade eine nicht geringe Menge Kokain. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Waffen, unter anderem eine Schreckschusspistole, ein Elektroimpulsgerät und einen Teleskopschlagstock, sowie eine mittlere vierstellige Summe an Bargeld, und stellten die Gegenstände und das Geld sicher.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (22.07.) Untersuchungshaftbefehl wegen des unerlaubten Handels mit Kokain gegen den 25-Jährigen.

