Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Diebstahl in der Salzstraße - Mann fällt zwei Mal auf

Münster (ots)

Am Montag (21.07.) gegen 11:20 Uhr fiel Polizisten ein 57-jähriger Mann auf, der am Emsländer Weg auf einer Parkbank schlief und auf die Beamten einen hilfsbedürftigen Eindruck machte. Als die Beamten ihn weckten, wurden sie von dem Iraner beleidigt. Da die Personalien des Mannes vor Ort nicht festgestellt werden konnten, wurde er durch die Beamten zur Polizeiwache verbracht. Dort konnte seine Identität geklärt werden. Die Polizisten sprachen dem 57-Jährigen einen Platzverweis aus. Noch am selben Tag, kurze Zeit später (12:05 Uhr), bemerkte das Personal eines Bekleidungsgeschäftes in der Salzstraße, wie ein Mann versuchte, einen Diebstahl zu begehen. Die Mitarbeitenden sprachen den 57-Jährigen an, der diese dann beleidigte. Die eingesetzten Beamten erkannten den Mann, der bereits kurz vorher durch sie kontrolliert worden war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen ergab einen Wert von 1,8 Promille. Da der Mann dem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen ist, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Da der von dem Mann mitgeführte Tretroller vermutlich nicht sein Eigentum ist, beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Roller.

