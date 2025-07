Polizei Münster

POL-MS: Raub in einer Wohnung in Kinderhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (19.07., 08:25 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter eine 72-Jährige in ihrer Wohnung am Idenbrockplatz beraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der unbekannte Mann durch eine zum Lüften geöffnete Tür in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort traf er auf die 72-Jährige und forderte Geld, indem er sie auf das Bett drückte. Der Tatverdächtige durchsuchte mehrere Schubladen. Die Münsteranerin nutzte einen günstigen Moment und flüchtete zu einer Nachbarin. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit Geld und Schmuck als Beute über den Balkon in Richtung Gustav-Wenker-Weg/Kristiansandstraße.

Es soll sich laut Aussage der 72-Jährigen um einen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren handeln. Er soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und einen "südländisches Erscheinungsbild" sowie kurze, dunkle Haare und eine sportliche Statur gehabt haben. Er habe außerdem einen leichten Bart gehabt und deutsch ohne Akzent gesprochen. Zur Tatzeit habe der Unbekannte ein schwarzes Sweatshirt ohne Kapuze, eine schwarze Hose sowie schwarze Handschuhe und schwarze sportliche Schuhe getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell