Polizei Münster

POL-MS: Betrügerische Telefonanrufe häufen sich - Geld von 85-jähriger Dame erbeutet

Münster (ots)

In den letzten Tagen sind der Polizei Münster wieder vermehrt Telefonanrufe gemeldet worden, bei denen Trickbetrüger versuchen, vor allem ältere Menschen zu betrügen. So brachten bislang unbekannte Täter eine 85-jährige Dame am Mittwoch (16.07.) mit einer bereits bekannten Betrugsmasche, einem sogenannten "Schockanruf", um Geld. Nach Angaben der Betrogenen rief gegen Abend ein Mann an, der sich als Polizist ausgab. Er teilte der Dame mit, ihr Sohn hätte eine schwangere Frau angefahren und diese sei daraufhin verstorben. Ihr Sohn säße jetzt in U-Haft und könne nur gegen eine Kaution freigelassen werden.

Die Polizei warnt vor diesen "Schockanrufen" und rät: Seien Sie stets wachsam, erfragen eine Rückrufnummer und nehmen selbst umgehend Kontakt mit Angehörigen oder der Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer auf. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Im Zweifelsfall informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell