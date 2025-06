Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jähriger landet alkoholisiert mit Auto vor Baum -#polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am gestrigen späten Dienstagabend (17. Juni) hat sich ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sein Auto landete in einer Rechtskurve vor einem Baum. Einen weiteren Baum hatte der Wagen bereits touchiert. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße B 62 zwischen Erndtebrück und Altenteich. Ein anderer Verkehrsteilnehmer sowie eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung entdeckten den Wagen links im Straßengrabenbereich. Der 37-jährige Fahrer konnte aufgrund der verklemmten Tür zunächst das Auto nicht selbständig verlassen und wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Warum das Fahrzeug des Mannes von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Aufgrund der Erstversorgung war an der Unfallstelle kein Kontakt durch die Einsatzkräfte der Polizei mit dem Verletzten möglich. Der 37-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im weiteren Verlauf stellte sich nach Rücksprache mit dem Krankenhaus heraus, dass der 37-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein in der Klinik durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Daher erfolgte noch die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des 37-Jährigen sicher. Infolge des Unfalles entstand an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes ein Schaden von ca. 18.000 Euro. Dazu kommt noch ein weiterer Schaden im vierstelligen Eurobereich aufgrund der Flurschäden und der beschädigten Bäume. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aufgrund des Unfalles appelliert die Polizei: "Der Unfall hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Hätte der Fahrer bereits den ersten Baum voll getroffen, wären die Unfallfolgen wahrscheinlich nochmal gravierender gewesen. Zudem hätten auch andere Verkehrsteilnehmer betroffen sein können. Der Unfall zeigt - Alkohol am Steuer kann Menschenleben kosten. Lassen Sie daher das Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben".

