POL-SI: Unfall mit unklarem Hergang auf der HTS - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots) - Am Sonntagabend (15.06.2025) ist es in einer Spielothek in Geisweid zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Ersten Erkenntnissen nach betrat ein 34-Jähriger eine Spielothek Am Klafelder Markt. Unvermittelt schlug er eine 40-jährige Mitarbeiterin und beschädigte einen dortigen Bildschirm. Die Mitarbeiterin alarmierte umgehend die Polizei. ...

mehr