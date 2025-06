Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Festnahme nach Fahndung - Polizei schnappt 34-Jährigen #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Sonntagabend (15.06.2025) ist es in einer Spielothek in Geisweid zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Ersten Erkenntnissen nach betrat ein 34-Jähriger eine Spielothek Am Klafelder Markt. Unvermittelt schlug er eine 40-jährige Mitarbeiterin und beschädigte einen dortigen Bildschirm. Die Mitarbeiterin alarmierte umgehend die Polizei. Vor Eintreffen der Beamten flüchtete der junge Mann. Im Rahmen der Fahndung trafen sie den 34-jährigen, polizeibekannten Mann an. Gegen den Mann besteht ein Haftbefehl. Die Polizisten nahmen ihn daher fest. Vor der Fahrt zur Wache durchsuchten die Beamten den 34-Jährigen. Sie fanden Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer. Beides stellten sie sicher. Außerdem beschädigte der 34-Jährige während seiner Flucht ein Auto. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen. Inzwischen sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt. Die Siegener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

