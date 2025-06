Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Mann in Freudenberg bei Streitigkeiten im Bereich einer Baustelle verletzt

Freudenberg / Hagen (ots)

In der Lindenberger Straße in Freudenberg kam es am Montag (16.06.2025) gegen 12.30 Uhr zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 45-jähriger Mann wurde hierbei im Bereich einer Baustelle mit einer brennbaren Flüssigkeit besprüht und bei einer Verpuffung leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung verlassen. Die Tatverdächtigen flüchteten mit einem Auto von der Baustelle. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die polizeiliche Fahndung nach den flüchtigen Personen dauert weiter an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell