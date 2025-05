Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte überfallen Frau in Hausflur und entwenden Luxus-Uhr - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Am Montagnachmittag (12. Mai) verfolgten zwei Unbekannte eine 63-Jährige in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Rüttenscheider Straße. Dort würgten sie die Essenerin und rissen ihr die Luxus-Uhr vom Handgelenk. Anschließend flüchteten sie mit einem PKW in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Betreten des Hausflures gegen 15:15 Uhr bemerkte die 63-Jährige, dass zwei Unbekannte hinter ihr standen. Unter einem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zum Haus. Während einer von ihnen die Frau von hinten würgte, riss sein Komplize der Frau die Luxus-Uhr vom Handgelenk. Gemeinsam flüchteten die Tatverdächtigen mit einem auf der Rüttenscheider Straße geparkten, blauen PKW in Fahrtrichtung Innenstadt. Laut Zeugenaussagen befand sich vor dem Haus möglicherweise ein weiterer Komplize. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die beiden Haupttatverdächtigen wurden von Zeugen wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- Männlich - Ca. 30-35 Jahre alt - Dunkle, kurze Haare - Südländischer Phänotyp - Schlanke Statur - Bekleidet mit einer beigen Hose

Tatverdächtiger 2:

- Männlich - Ca. 30-35 Jahre alt - Dunkle, kurze Haare - Südländischer Phänotyp - Kräftige Statur - Bart - Bekleidet mit einer blauen Hose und einem weißen Shirt

Wenn Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder dem Fluchtwagen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell