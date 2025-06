Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 402 Fahrzeuge auf HTS zu schnell unterwegs #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am gestrigen Montag (16.06.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal durchgeführt.

Die Kontrollen fanden im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Eiserfeld und Rinsenau statt. Insgesamt waren 402 Fahrzeuge zu schnell. 274 davon erwartet ein Verwarnungsgeld. 128 waren so schnell, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird. Negativer Spitzenreiter war ein Audi mit AK-Zulassung, der mit 144 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs ist dafür eine Strafe in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot vorgesehen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass die Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Kreisgebiet zählt. Nur, wer sich an Verkehrsregeln hält, ist #sicherimStraßenvekehr unterwegs!

