POL-SI: 34-Jähriger versucht einem Kind den City-Roller zu klauen - es kommt zu zahlreichen weiteren Straftaten -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat am gestrigen Dienstagabend (17. Juni) innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Straftaten begangen. Unter anderem versuchte er einem Kind dessen City Roller zu entreißen und warf mit einer Bierdose nach einem anderen Kind. Mitarbeiter des Ordnungsamtes Freudenberg und die Siegener Polizei beendeten das Treiben.

Kurz vor 18:00 Uhr erhielt die Polizei per Notruf Kenntnis über einen Mann, der in Freudenberg Kinder anpöbeln soll. Als die Polizeistreife in Freudenberg eintrifft, hatten bereits zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Freudenberg den Übeltäter antreffen und festhalten können. Wie sich dann herausstellte, hatte der 34-jährige Unruhestifter innerhalb weniger Minuten eine ganze Reihe von Straftaten begangen. Angefangen hatte er offenbar im Bereich eines Discounters Am Silberstern. Dort war er auf eine Gruppe Kinder gestoßen. Diesen war er bereits durch sein komisches und desorientiertes Verhalten aufgefallen. Er soll dann unvermittelt mit einer Bierdose nach den Kindern geworfen haben. Ein 13-jähriger Junge konnte sich gerade noch wegducken, sonst hätte ihn nach Zeugenangaben das Wurfgeschoss am Kopf getroffen. Im weiteren Verlauf näherte sich der 34-Jährige erneut der Gruppe und versuchte einem anderen 13-jährigen Jungen dessen City Roller aus der Hand zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, lief er in den Discounter. Hier pöbelte er ebenfalls mehrere Kunden an. An der Kasse wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen, da es in seinem Rucksack auffällig geklirrt habe. Der Angesprochene nahm sofort Reißaus und verließ den Discounter, ohne seine Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv nahm seine Verfolgung auf. Vor dem Geschäft befanden sich zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Freudenberg. Diese unterstützen den Ladendetektiv und nahmen ebenfalls die Verfolgung des 34-Jährigen auf. Letztlich konnte dieser in der Krottorfer Straße eingeholt werden. Bei dem Versuch, ihn bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizei festzuhalten, stieß der Mann mehrere Drohungen aus und leistete beim Festhalten Widerstand gegen die Ordnungsamtsmitarbeiter. Diesen gelang es dennoch, den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der polizeilichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass er im Rucksack Alkoholika mitführte, die möglicherweise aus einem weiteren Ladendiebstahl stammten. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht erbringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der 34-Jährige außerdem noch unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Polizeibeamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung mit nach Siegen, wo er in die Gewahrsamszelle kam. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft noch eine Blutprobe an. Den mittlerweile wieder entlassenen 34-Jährigen erwarten nun eine ganze Reihe an Strafanzeigen.

