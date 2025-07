Polizei Münster

POL-MS: Pkw in der Sophienstraße angefahren und massiv beschädigt - Polizei sucht Zeugen und Unfallverursacher

Münster (ots)

Am Donnerstag (17.07.), vermutlich in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr, ist ein unbekannter Fahrzeugführer in der Sophienstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Die Polizei ist auf der Suche nach ihm und bittet Zeugen um Hinweise.

Das geparkte Fahrzeug, ein dunkelgrauer VW, stand in der Sophienstraße, Fahrtrichtung Hohenzollernring, zwischen der Heisstraße und dem Hohenzollernring. Bei dem Unfall wurde es massiv beschädigt.

Die Polizei sicherte rote Lackspuren an dem VW und geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass der flüchtige Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs war. Die festgestellten Beschädigungen an dem geparkten Auto lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug möglicherweise um einen Lkw handelt, vielleicht um ein Lieferfahrzeug, das in der näheren Umgebung unterwegs war.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

