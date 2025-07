Polizei Münster

POL-MS: Versammlungen am 19.07. in Münster - Polizei informiert zu Verkehrssperrungen

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen "Sieben Versammlungen am 19.07. in der Innenstadt von Münster - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen möglich - Polizei richtet erneut Bürgertelefon ein" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6078153, ots vom 16. Juli 2025, 15:20 Uhr).

Aufgrund von verschiedenen Versammlungen wird die Polizei am Samstag (19.07.) ab dem Vormittag bis zum Ende der Demonstrationen den abgebildeten Bereich für den Fahrzeugverkehr sperren müssen.

Der Aufzug der Gegendemonstrierenden wurde in einem Kooperationsgespräch am (16.07.25) erweitert. Er verläuft nun ab dem Ludgerikreisel noch weiter in die Hammer Straße und über Nebenstraßen bis zur Friedrich-Ebertstraße. Diese Strecke wird nicht in Gänze, sondern nur temporär für die Dauer des Aufzugs gesperrt.

Die Polizei rät:

o Planen Sie für einen Besuch in der Stadt am Samstag mehr Zeit ein, insbesondere wenn Sie Termine einhalten müssen

o Bringen Sie Geduld mit. Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie das Rad oder begeben Sie sich zu Fuß in die Innenstadt, das schafft Flexibilität

o Folgen Sie den Anweisungen der Polizei. Die eingesetzten Kräfte geben ihr Bestes, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten

Informationen zum Einsatztag stellt die Polizei auf ihrer Internetseite (https://muenster.polizei.nrw/) und auf ihren Social-Media-Kanälen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell