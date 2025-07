Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mecklenbecker Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Dienstagnachmittag (15.07.) zwischen 16 und 17:20 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Boeselagerstraße in Mecklenbeck eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge erreichte der Unbekannte über einen Stuhl ein Küchenfenster und verschaffte sich dadurch Zugang zum Haus. Hier öffnete er in diversen Räumen mehrere Schränke und Schubladen. Ob er Tatbeute mitgenommen hat, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Anschließend floh der Täter.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell