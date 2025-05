Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sprengung einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Oldenburg (ots)

Am 07.05.2025 wurde bei Erdarbeiten auf einem Baustellengelände in der Behringstraße in Bad Zwischenahn, OT Rostrup, eine englische Handgranate (Typ 5) aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Da die Granate vor Ort gesprengt werden musste, war es erforderlich, die Anwohner in einem Radius von 300 Metern um den Fundort zu evakuieren. Insgesamt waren von dieser Maßnahme ab 21:00 Uhr ca. 40 Haushalte betroffen. Mit Unterstützung einer Vielzahl von Angehörigen der Ortsfeuerwehren der Gemeinde Bad Zwischenahn, der DLRG Bad Zwischenahn und des DRK Bad Zwischenhahn konnten die Maßnahmen reibungslos durchgeführt werden. Als Aufenthaltsort für die evakuierten Anwohner wurde das DLRG Heim in der Seestraße in Rostrup zur Verfügung gestellt. Die Granate wurde am 08.05.25, 00:10 Uhr gesprengt. Im Anschluss konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Sämtliche Maßnahmen waren gegen 00:30 Uhr beendet.

