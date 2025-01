Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis zum Mittwochnachmittag wurden der Polizei mehrere Autoaufbrüche gemeldet. Unbekannte Täter schlugen die Scheiben von geparkten Fahrzeugen ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Zwei Aufbrüche ereigneten sich in der Rosenstraße und Brommystraße: Hier wurden jeweils zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh die Scheiben eines VW eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet.

Am Mittwoch, zwischen 13:30 bis 15:30 Uhr, wurde ein Mitsubishi in der Moslesstraße sowie ein Opel in der Eike-von-Repkow-Straße aufgebrochen. Auch hier machten die Täter nur eine geringe Beute.

Ebenfalls am Mittwoch, um 14:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Langen Straße einen Täter, der die Scheibe eines Ford einschlug und eine Geldbörse entwendete.

Der beobachtete Täter wird als männliche Person mit einem kurze Bart beschrieben. Bei der Tat trug der Mann eine blaue Jeans, schwarze Jacke sowie eine dunkle Cappy.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(133199)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell