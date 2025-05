Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Seelbach (Westerwald) (ots)

Am Montag, 05.05.2025, gegen 19.40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Pkw in unsicherer Fahrweise in Seelbach (Westerwald), Bahnhofstraße, gemeldet. Der 76-jährige Fahrer des betreffenden Fahrzeuges konnte kurze Zeit später in Flammersfeld angetroffen werden. Hierbei war festzustellen, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

