Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierte Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs

57629 Malberg (ots)

Am Dienstag, dem 06.05.2025 gegen 00:40 Uhr, kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Betzdorf in der Ortslage Malberg einen Personenkraftwagen, der zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in den Fokus der eingesetzten Kräfte geraten war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte zunächst festgestellt werden, dass die 21-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Hachenburg augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dies konnte durch einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort bestätigt werden. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde zudem bekannt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell