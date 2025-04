Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Dienstag (29.04.2025) erschien ein Dürener auf der Polizeiwache und zeigte einen Diebstahl aus seinem Pkw an. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor Werkzeug aus seinem Fahrzeug entwendet. Nach Angaben des Geschädigten hatte er sein Fahrzeug am Montagabend (28.04.2025) gegen 17:15 Uhr in der Einfahrt seines Wohnhauses im Gotenweg abgestellt. Im Innenraum befanden sich vier Kisten mit Marken-Werkzeug.

Am Dienstagmorgen wurde der Mann durch einen Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen worden sei. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass die Werkzeugkisten entwendet worden waren. Der genaue Wert des Diebesguts stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Erste Erkenntnisse aus einer Überwachungskamera deuten darauf hin, dass sich zwei maskierte Täter in der Nacht im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr mehrfach an dem Fahrzeug aufhielten. Die beiden Tatverdächtigen waren mit Fahrrädern unterwegs und holten für den Abtransport der Beute einen Fahrradanhänger hinzu.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich Gotenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Präventionstipps der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen oder Werkzeuge sichtbar im Fahrzeug zurück - auch nicht für kurze Zeit. Täter nutzen jede Gelegenheit, um Beute zu machen. Sichern Sie Ihr Fahrzeug stets sorgfältig, auch auf dem eigenen Grundstück. Bewegungsmelder oder Kameras können zusätzlich abschreckend wirken.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell