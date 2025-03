Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag (28.03.2025) in der Straße Lenzhalde ereignet hat. Eine 89-Jährige fuhr mit ihrem VW gegen 14.10 Uhr in der Lenzhalde Richtung Am Kräherwald. An der Einmündung zur Schottstraße stieß die 89-Jährige mit dem Peugeot eines 30-jährigen Fahrers zusammen. Dieser fuhr in der Schottstraße und wollte nach links in die Lenzhalde abbiegen. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 30-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben und musste eine Blutprobe abgeben. Die 89-Jährige und der 30-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

