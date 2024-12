POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Fußgängerin leicht verletzt, Polizei sucht Autofahrer

Emsdetten (ots) - Am Montagabend (17.12.) ist gegen 22.50 Uhr ein 69-jähriger Mann aus Emsdetten auf der Taubenstraße in Höhe der Hausnummer 1 mit seinem Pedelec an einem Bordsteinelement hängengeblieben und gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Rückfragen bitte ...

