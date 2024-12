Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Auto fährt Kind an und flüchtet, Fahrer konnte ermittelt werden

Emsdetten (ots)

Am Montagnachmittag (16.12.) gegen 15.35 Uhr wollte ein 10-jähriges Mädchen aus Emsdetten mit seinem Fahrrad die Nordwalder Straße an einem Zebrastreifen auf Höhe der Hausnummer 127 überqueren. Ein Range Rover fuhr gleichzeitig auf der Nordwalder Straße in Richtung Emsdetten. Dieser soll nach Zeugenangaben gebremst haben, sodass das Mädchen annahm, es könne die Straße überqueren. Während die 10-Jährige die Straße überquerte, fuhr der Range Rover weiter und kollidierte mit dem Mädchen. Dieses fiel von seinem Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte es sich leicht. Die 10-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Range Rovers stieg aus und erkundigte sich nach dem Kind. Anschließend setzte er sich wieder in sein Auto und verließ die Unfallstelle, ohne Angabe seiner Personalien. Durch Zeugenaussagen konnte der Fahrer anschließend ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrer des Range Rover nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen ist. Den Mann aus Emsdetten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zum Zweck der Verkehrsunfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz. Der Verkehr wurde für die Aufnahme der Spuren auf der Fahrbahn kurzfristig gestoppt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell