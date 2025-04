Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Erkelenzer Straße

Linnich (ots)

Zwei Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden - Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (28.04.2025) auf der Erkelenzer Straße ereignete. Ein 84-Jähriger hatte beim Abbiegen die Vorfahrt einer Autofahrerin aus Hückelhoven missachtet.

Der Mann aus Linnich befuhr gegen 08.40 Uhr mit seinem Pkw die Erkelenzer Straße und bog von dort nach links auf die B57 ab. Die herannahende 34-Jährige aus Hückelhoven nahm er zwar wahr, nach eigenen Angaben ging er jedoch davon aus, dass ihm ausreichend Zeit zum Abbiegen blieb. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge die 34-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 84-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, auch er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B57 gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell