Polizei Düren

POL-DN: Betrunken - Zwei Radfahrer im Kreis Düren verunfallt

Kreis Düren (ots)

Gleich zwei Radfahrer wurden am Sonntag (27.04.2025) bei Unfällen leicht verletzt. Beide waren alkoholisiert auf ihrem Fahrrad unterwegs.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein 34-Jähriger aus Niederzier mit seinem Fahrrad. Er war gegen 01:30 Uhr auf dem Radweg der L264 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Beamte der Polizeiwache Jülich entdeckten den Mann während der Streifenfahrt im Grünstreifen. Das Bein des 34-Jährigen hatte sich bei dem Unfall in dem Rahmen des Fahrrads verkeilt, so dass er sich nicht selbstständig befreien konnte. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,38 Promille ergab, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

In Jülich-Daubenrath verunfallte am Sonntag eine 26-Jährige aus Jülich. Sie befuhr gegen 18:45 Uhr einen Feldweg nahe der Kasterstraße mit ihrem Fahrrad und stürzte. Auch sie hatte kurz zuvor auf einer Veranstaltung Alkohol konsumiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Auch die Frau aus Jülich wurde mit einem Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihr wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Zwei weitere Radfahrer, die gemeinsam mit der 26-Jährigen unterwegs waren, führten ebenfalls einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Die Tests ergaben Werte von 1,88 bzw. 2,24 Promille.

Alle Radfahrer werden sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell