POL-DN: Radfahrer bei Überholvorgang verletzt - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Am Montagmittag (28.04.2025) kam es auf der L327 zwischen Stockheim und Niederau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Radfahrer aus Düren verletzt wurde. Der Fahrer eines beteiligten Pkw entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben des 27-Jährigen, der sich am Montagmittag bei der Polizeiwache Kreuzau meldete, befuhr er zuvor gegen 11:15 Uhr mit seinem Fahrrad die L327 in Richtung Niederau. In Höhe einer durch Grünpflegearbeiten gesicherten Baustelle wurde er von einem schwarzen VW überholt. Dabei kam es offenbar zu einer seitlichen Berührung mit dem Pkw, woraufhin der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer des VW habe nach dem Vorfall kurz angehalten und sei ausgestiegen, habe die Unfallstelle jedoch anschließend verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer kündigte an, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Zeugen, der die Grünpflegearbeiten vor Ort durchgeführt hat und möglicherweise sachdienliche Angaben machen kann, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

