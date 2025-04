Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Rottweil: Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigten

Rottweil (ots)

Am Dienstagmittag (01.04.) soll es am Bahnhof Rottweil zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Ein bislang unbekannter Täter soll gegen 14 Uhr eine deutsche Staatsangehörige am Bahnsteig 3 des Rottweiler Bahnhofs angerempelt und geschubst haben. Ein unbeteiligter Reisender kam der Geschädigten zu Hilfe, indem er den Mann zur Seite schob. Daraufhin soll der unbekannte Täter ein Pfefferspray gegen den Reisenden eingesetzt haben.

Personenbeschreibung des unbekannten Täters: Männlich, ca. 1,60-1,65 m groß, ca. 50 Jahre oder älter, mitteleuropäischer Typ, helle Haare, er trug eine hellblaue Softshelljacke, einen blauen Rucksack, dunkelblaue Jeans und hatte eine Cap auf.

Die Geschädigte erstattete Anzeige beim Polizeirevier Rottweil. Zuständigkeitshalber übernimmt die Bundespolizeiinspektion Offenburg die weiteren Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und Geschädigte, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell